Удобная система
интернет-расчетов

Capitalist позволяет осуществлять массовые выплаты и прием денежных средств без открытия счетов в платежных системах.
Регистрация  
Личный кабинет  
Автоматизация
работы по API
Максимальная
защита платежей
Привлекательные
тарифы
Профессиональная
служба поддержки

Наличие единого счета Capitalist дает возможность производить выплаты на электронные кошельки, банковские счета и пластиковые карты. Вам больше нет необходимости открывать отдельные аккаунты в платежных системах, а также следить за балансом на каждой из них, Capitalist берет эти заботы на себя.

Бесплатные переводы внутри системы позволят моментально произвести взаиморасчеты с друзьями, партнерами или клиентами.

Мультивалютный кошелек дает возможность работать сразу с несколькими фиатными счетами, а конвертация внутри системы позволяет производить операции в той валюте, которая вам удобна.

Наши решения

Массовые выплаты

Отправка выплат более чем в 15 платежных систем со своего счета в Capitalist. Бесплатные переводы внутри системы.
Подробнее  

Реферальная программа

Привлекайте компании и физических лиц в Capitalist по реферальной ссылке и зарабатывайте вместе с нами.
Подробнее  

Автоматизация с помощью API

API позволяет разработчикам интегрировать свои системы с Capitalist для взаимодействия в автоматическом режиме.
Подробнее  

Удобный и функциональный личный кабинет

Продуманный платежный интерфейс. Работает на всех устройствах, включая смартфоны.
Регистрация  

Статьи и новости

Все новости  

Нас рекомендуют

  • Peter Dushevsky
    Country Manager
    CIS
    ad2games affiliate network

    Capitalist - одна из самых удобных платформ, для проведения выплат нашим партнерам. В ней мне нравится разнообразие платежный систем, быстро реагирующая служба поддержки и щадящие тарифы.

  • Мария Крылова
    Директор департамента
    партнёрских отношений
    CityAds Media

    В любом бизнесе, сопряженном с массовыми выплатами, необходим надежный сервис для их осуществления. Он должен быть доступным, удобным, функциональным, экономически выгодным, иметь отзывчивый и профессиональный саппорт. Все эти качества мы нашли в сервисе Capitalist.net.

  • Макс Onlybest
    co-owner
    КМА

    В Capitalist мы нашли оптимальное решение наших задач. Сервис полностью отвечает нашим требованиям. Уверены в этих ребятах - ответственные, исполнительные, на них можно расчитывать. Никаких нареканий нет, вопросы решаются, работа выстроена грамотно. Достойный партнер, отличное решение для бизнеса.

  • Илья Ткаченко
    Управляющий партнер
    Shakes.pro

    Отличный сервис, работаем уже давно и хочется сказать спасибо ребятам за оперативность и качественную работу. Клиенты довольны, бизнес развивается.

  • Юрий Кудряков
    CEO
    Юником24

    До того, как начал работать с Capitalist, не подозревал, что может быть так удобно делать массовые выплаты фрилансерам и вэб мастерам. Благодаря Capitalist я смог заметно снизить статью расходов и упростить процедуру по взаиморасчетам с подрядчиками. Индивидуальный подход делает работу с Capitalist не только выгодной, но и приятной. Спасибо огромное!

  • Илья Бурцев
    Head of European branch
    LeadGid affiliate network

    Сотрудничаем с Capitalist уже более 3 лет. Данная компания проявила себя ответственным партнером в различных ситуациях и всегда предлагали нам подходящее решение исходя из наших нужд и поставленных целей. У них хорошая поддержка своих клиентов и оперативность в коммуникации. Мы росли с ними вместе и рады нашему конструктивному и продуктивному сотрудничеству.

  • Антон Глушков
    CEO
    CTR.ru

    Capitalist.net сильно упрощает проведение финансовых операций и экономит время. Удобное API, саппорт, который всегда на связи, гарантия безопасности транзакций, и, самое главное, возможность проведения массовых выплаты в 1 клик.

Открыть счет  