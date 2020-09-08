Наличие единого счета Capitalist дает возможность производить выплаты на электронные кошельки, банковские счета и пластиковые карты. Вам больше нет необходимости открывать отдельные аккаунты в платежных системах, а также следить за балансом на каждой из них, Capitalist берет эти заботы на себя.

Бесплатные переводы внутри системы позволят моментально произвести взаиморасчеты с друзьями, партнерами или клиентами.

Мультивалютный кошелек дает возможность работать сразу с несколькими фиатными счетами, а конвертация внутри системы позволяет производить операции в той валюте, которая вам удобна.