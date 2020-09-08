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Наличие единого счета Capitalist дает возможность производить выплаты на электронные кошельки, банковские счета и пластиковые карты. Вам больше нет необходимости открывать отдельные аккаунты в платежных системах, а также следить за балансом на каждой из них, Capitalist берет эти заботы на себя.
Бесплатные переводы внутри системы позволят моментально произвести взаиморасчеты с друзьями, партнерами или клиентами.
Мультивалютный кошелек дает возможность работать сразу с несколькими фиатными счетами, а конвертация внутри системы позволяет производить операции в той валюте, которая вам удобна.
Наши решения
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Статьи и новости
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Онлайн интерактив Affiliate Leaders Online (ALO)
Уважаемые клиенты, Уже сегодня стартует интерактив для арбитражников Affiliate Leaders Online (ALO), который представляет собой крупнейший онлайн нетворкинг. Компания Capitalist выступает Gold-спонсором мероприятия.
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SBC Summit Barcelona
Уважаемые клиенты, В этом году компания Capitalist впервые принимает участие на SBC Summit Barcelona в онлайн формате, который будет проходить 8-11 сентября 2020 на Цифровой площадке мероприятия. Для всех, кто работает с бурж трафиком в сфере Гэмблинга и Беттинга, эта конференция станет возможностью найти новых партнеров.
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Capitalist - GOLD спонсор на ZM CONF
Уважаемые клиенты, 27-28 августа 2020 года компания Capitalist выступит Gold спонсором на Второй онлайн-конференции ZM CONF для специалистов в арбитраже трафика и заработка в интернете! Участие для профессионалов сферы бесплатное!
Нас рекомендуют
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Capitalist - одна из самых удобных платформ, для проведения выплат нашим партнерам. В ней мне нравится разнообразие платежный систем, быстро реагирующая служба поддержки и щадящие тарифы.
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В любом бизнесе, сопряженном с массовыми выплатами, необходим надежный сервис для их осуществления. Он должен быть доступным, удобным, функциональным, экономически выгодным, иметь отзывчивый и профессиональный саппорт. Все эти качества мы нашли в сервисе Capitalist.net.
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В Capitalist мы нашли оптимальное решение наших задач. Сервис полностью отвечает нашим требованиям. Уверены в этих ребятах - ответственные, исполнительные, на них можно расчитывать. Никаких нареканий нет, вопросы решаются, работа выстроена грамотно. Достойный партнер, отличное решение для бизнеса.
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Отличный сервис, работаем уже давно и хочется сказать спасибо ребятам за оперативность и качественную работу. Клиенты довольны, бизнес развивается.
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До того, как начал работать с Capitalist, не подозревал, что может быть так удобно делать массовые выплаты фрилансерам и вэб мастерам. Благодаря Capitalist я смог заметно снизить статью расходов и упростить процедуру по взаиморасчетам с подрядчиками. Индивидуальный подход делает работу с Capitalist не только выгодной, но и приятной. Спасибо огромное!
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Сотрудничаем с Capitalist уже более 3 лет. Данная компания проявила себя ответственным партнером в различных ситуациях и всегда предлагали нам подходящее решение исходя из наших нужд и поставленных целей. У них хорошая поддержка своих клиентов и оперативность в коммуникации. Мы росли с ними вместе и рады нашему конструктивному и продуктивному сотрудничеству.
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Capitalist.net сильно упрощает проведение финансовых операций и экономит время. Удобное API, саппорт, который всегда на связи, гарантия безопасности транзакций, и, самое главное, возможность проведения массовых выплаты в 1 клик.